Ein Feuerwerk an Informationen zu autarken Lösungen

Linz (ots) -Vom 9.2.-10.2.2024 jeweils von 9.00 bis 17.30 Uhr findet der Autarkie Kongress 2024 in Salzburg statt.Ob als Industrie, Landwirt, Gewerbetreibender, Familie oder Siedlungsgemeinschaft, viele haben den gesellschaftsökologischen Wandel erkannt und sind am Weg, frei und eigenverantwortlich das Leben zu gestalten.Auch eine eigens engagierte Theatergruppe wird uns Einlagen bieten.Für alle anwesenden Gemeindebeauftragten wird es besonders spannend! Wenn Sie einen großen Energiespeicher suchen, haben wir eine besondere Lösung für Sie.Autarkie Kongress 2024Die offizielle Eröffnung wird Herr Bundesminister Norbert Totschnig vornehmen. Frau Bundesminister Leonore Gewessler trägt Ihre Grußbotschaft per Video bei.Tag 1: Begrüßung und Black Out, Das energieautarke Haus, Die energieautarke Gemeinde und Industrie, Der energieautarke Bauernhof.Tag 2: Wasserstoff und Photovoltaik, Biogas, eFuels usw., Kurzgeschichten z. B. von Schokoladefabrikant Josef Zotter, Wasser und Ernährung, Mentale Autarkie sowie ein prominenter Ehrengast am Schluss.Datum: 09.02.2024, 09:00 - 17:30 UhrOrt: Messe SalzburgSalzburg, ÖsterreichUrl:https://www.autark.me/kongress/