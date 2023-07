Feuer westlich von Athen wüten weiter - Waldbrand auch auf Rhodos

ATHEN (dpa-AFX) - Den dritten Tag in Folge haben Feuerwehrleute in Griechenland gegen drei große Feuerfronten angekämpft. Für die Waldbrände westlich von Athen konnte die Feuerwehr keine Entwarnung geben, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen sagte. In der Region seien seit Tagesanbruch fünf Löschflugzeuge und acht Löschhubschrauber im Einsatz.

Noch weiter westlich an einer weiteren Feuerfront nahe der Stadt Loutraki stiegen laut Feuerwehr vier Löschflieger und drei Hubschrauber auf. In der Region soll der Nordostwind im Laufe des Tages wieder stärker werden, was die Löscharbeiten enorm erschwert und die Brände neu anfachen könnte.

Auch auf der Ferieninsel Rhodos steht ein Waldgebiet in Flammen. Häuser oder Ortschaften seien jedoch nicht bedroht, hieß es. Der Wald brennt inmitten der Insel in der Region der Ortschaft Apollona und hat laut Feuerwehr bereits ein Ausmaß von rund 30 Hektar - das entspricht rund 30 Fußballfeldern.

In Griechenland hat es seit einiger Zeit nicht geregnet. Am vergangenen Wochenende verstärkte eine mehrtägige Hitzewelle die Trockenheit zusätzlich. Zum kommenden Wochenende sollen die Temperaturen vielerorts wieder auf über 40 Grad steigen./axa/DP/zb