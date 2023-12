Fertoz Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fertoz wurde kürzlich analysiert und ergab eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu dieser neutralen Einschätzung führte.

Auch der Sentiment und Buzz der Aktie zeigte keine deutliche Veränderung in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen über Fertoz war im Vergleich zu normalen Zeiten unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurde sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Fertoz analysiert. Der RSI7 zeigte an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führte. Demgegenüber war der RSI25 jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führte.

Die technische Analyse ergab ebenfalls eine negative Bewertung für die Aktie von Fertoz. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie lag bei 0,11 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,051 AUD lag. Dies führte zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und dem GD50.

Insgesamt wurde die Aktie von Fertoz aufgrund der Analyse des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz, des RSI und der technischen Analyse mit einer schlechten Gesamtnote bewertet.