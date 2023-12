Fertoz Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung unter den Anlegern für Fertoz in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Bewertung jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Fertoz-Aktie bei 0,055 AUD, was einer Entfernung von -45 Prozent vom GD200 (0,1 AUD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 0,06 AUD auf, was einem Abstand von -8,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.