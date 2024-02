Fertoz Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Fertoz-Aktie wird aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,08 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,035 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -56,25 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 AUD unter dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von -30 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Werte. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit 73,81 auf eine Überkauft-Situation hin. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität ist mittel, und es gibt kaum Änderungen in der Stimmung rund um die Aktie. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fertoz-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf den RSI und das Sentiment in den sozialen Medien negativ bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.