Fertighausindustrie erwartet 2022 einen neuen Umsatzrekord

BAD HONNEF (dpa-AFX) - Die deutsche Fertighausindustrie erwartet in diesem Jahr einen neuen Umsatzrekord. Der Bundesverband Deutscher Fertigbau teilte am Freitag mit, für 2022 rechneten seine Mitgliedsunternehmen mit einem Umsatzanstieg um rund 9 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro. Rund 90 Prozent der Unternehmen bewerteten in der Branchenumfrage ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend. Die Branche profitiere dabei nicht zuletzt von ihrem hohen Auftragsbestand, der durchschnittlich über fast eineinhalb Jahre hinweg reiche, hieß es.

Ganz gehen die Auswirkungen des Ukrainekrieges und der hohen Inflation aber auch an der Fertighausindustrie nicht vorbei. Nur drei Prozent der befragten Unternehmen erwarten in den kommenden sechs Monaten noch eine Verbesserung ihrer Geschäftslage, 39 Prozent rechnen dagegen mit einer Verschlechterung. Über 60 Prozent erwarten keine Veränderung ihrer Situation./rea/DP/zb