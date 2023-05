Ferrous Systems und OxidOS Automotive kollaborieren rund um die Programmiersprache Rust in der funktionalen Sicherheit

Berlin (ots) -Zusammenarbeit soll den Einsatz von Rust in sicherheitskritischen Anwendungen weiter vorantreibenFerrous Systems (https://ferrous-systems.com/), das auf die Programmiersprache Rust spezialisierte Technologieunternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit OxidOS Automotive bekannt, einem Anbieter von sicheren Betriebssystemen und Entwicklungswerkzeugen für Automotive. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das wachsende Interesse an und die Nutzung von Rust für die Softwareentwicklung in der Automobilindustrie voranzubringen.Ferrous Systems führt Rust in sicherheitskritischen Anwendungen durch die Ferrocene Compiler-Toolchain an, um Firmen in regulierten Märkten, wie z.B. der Automobilindustrie, beim Umstieg auf Rust zu unterstützen. Durch diese neue Partnerschaft wird OxidOS Automotive Ferrocene für die Zertifizierung von OxidOS, einer für sicherheitskritische Anwendung angepassten Version des Open-Source-Betriebssystems "TockOS" für den Einsatz in sicherheitskritischen Umgebungen, nutzen."Durch die Zusammenarbeit mit Ferrocene sind wir in der Lage, unser Rust-basiertes Betriebssystem auf sichere und zertifizierte Weise zu kompilieren", sagte Alexandru Radovici, CEO von OxidOS Automotive. "Darüber hinaus hat sich Ferrocene verpflichtet, speziellen Support zu leisten, um sicherzustellen, dass unsere Tools mit ihrem Compiler kompatibel bleiben, was unsere Zusammenarbeit weiter verbessert.""OxidOS entwickelt sich schnell zu einer grundsoliden Alternative zu anderen sicheren Betriebssystemen und ist in Rust implementiert", sagte Florian Gilcher, Geschäftsführer von Ferrous Systems. "Alexandru und sein Team verfügen über ein enormes Fachwissen in den Bereichen Automotive und Rust, das zusammen ein sicheres und benutzerfreundliches Produkt ergeben wird!"Für das Ferrocene-Projekt wird die OxidOS-Codebasis als industrieller Referenzfall dienen, anhand dessen die Toolchain getestet wird. Durch die Integration dieser Codebasis kann Ferrocene Fehler und Störungen in der Software erkennen und verhindern, bevor sie sich auf die Kunden auswirken. Dieser proaktive Ansatz zur Qualitätskontrolle entspricht dem Engagement von Ferrous Systems, die Zufriedenheit seiner Kunden und die Zuverlässigkeit seiner Produkte sicherzustellen.Über Ferrous SystemsFerrous Systems wurde 2018 gegründet, um die kommerzielle Nutzbarkeit der Programmiersprache Rust durch die Bereitstellung kommerzieller Dienstleistungen und die Weiterentwicklung der Sprache zu fördern. Sowohl die Gründungsmitglieder als auch mehrere Mitglieder des Kernteams waren und sind an dem Rust-Projekt beteiligt.Im Laufe der Jahre haben Unternehmen wie Mozilla, Google Android und Sarcos Robotics von dem Rust-Know-how profitiert, um sich schnell Rust-Programmierkenntnisse anzueignen oder zusammen mit Ferrous Systems Tools an ihre Bedürfnisse anzupassen.Ferrous Systems stellt Rust-Anwendern Toolchains und Tools zur Verfügung, mit denen sie sicherheitskritische Software in Rust erstellen können. Dazu gehören Toolchains mit langfristigem Support und Tools zur weiteren Absicherung von Rust-Software.https://ferrous-systems.com/https://twitter.com/FerrousSystems/https://www.linkedin.com/company/ferrous-systems/Über OxidOSOxidOS ist ein auf Rust basierendes, sicheres Ökosystem für sicherheitskritische Kfz-Steuergeräte. Unsere Lösung besteht aus einem Rust-basierten sicheren Betriebssystem und DevTools für mittelgroße Mikrocontroller in Kfz-Steuergeräten, die für sicherheitskritische Anwendungen konzipiert sind.Das OxidOS-Ökosystem bietet signifikante Verbesserungen der Sicherheit und des Schutzes und reduziert gleichzeitig die Entwicklungs- und Zertifizierungszeit für Softwareentwicklungsprojekte für automobile Steuergeräte um die Hälfte. Die Lösungen von OxidOS ermöglichen eine zweifach schnellere Markteinführung durch kürzere Entwicklungs- und Zertifizierungszeiten, 40 % niedrigere Entwicklungskosten und eine 100-fache Reduzierung von Sicherheitsproblemen.OxidOS wird in Rust entwickelt, mit Ferrocene kompiliert, ist mit ARM und RISC-V kompatibel und soll ISO-26262-6-konform sein.https://oxidos.iohttps://twitter.com/OxidOSautohttps://www.linkedin.com/company/oxidos-automotive/Pressekontakt:Florian GilcherFerrous SystemsE: florian.gilcher@ferrous-systems.comT: +49 172 8122469Original-Content von: Ferrous Systems, übermittelt durch news aktuell