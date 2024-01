Ferronordic AB Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Technische Analyse zeigt, dass die Ferronordic derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 74,98 SEK, während der Aktienkurs bei 73,2 SEK liegt, was einer Abweichung von -2,37 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 72,09 SEK weist eine Abweichung von +1,54 Prozent auf, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, und die Kommunikationsfrequenz blieb stabil. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ferronordic liegt bei 33,08, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 von 52 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.