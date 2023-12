Ferroglobe Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Ferroglobe-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,92 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,35 USD liegt, was einer Abweichung von +29,07 Prozent entspricht. Die Bewertung auf dieser Basis fällt daher positiv aus und wird als "Gut" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,12 USD unter dem letzten Schlusskurs von 6,35 USD, was einer Abweichung von +24,02 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ferroglobe wird neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst. In den Kommentaren und Befunden auf sozialen Medien wird die Aktie überwiegend positiv bewertet, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ferroglobe liegt bei 36,96 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ferroglobe eine Rendite von 0 Prozent auf, was 8273,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.