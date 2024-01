Ferroglobe Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Die technische Analyse der Ferroglobe-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,07 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 6,11 USD (+20,51 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,66 USD zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+7,95 Prozent). Somit erhält die Ferroglobe-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ferroglobe diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7 liegt, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Metalle und Bergbau".

Was die Dividende betrifft, so zeigt sich eine negative Differenz von -8342,36 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält Ferroglobe eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Analyse, eine neutrale Stimmungslage der Anleger und eine unterbewertete fundamentale Situation für die Ferroglobe-Aktie.