Ferroglobe Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Der Aktienkurs von Ferroglobe hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") deutlich gesteigert. Mit einer Rendite von 53,2 Prozent liegt Ferroglobe mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, übertrifft Ferroglobe diese mit einer Rendite von 37,48 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ferroglobe-Aktie von 6,69 USD als positiv bewertet, da er mit +34,88 Prozent Entfernung vom GD200 (4,96 USD) ein "Gut"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,23 USD, was einem Abstand von +27,92 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Ferroglobe-Aktie als insgesamt "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ferroglobe-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 41,76, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 24,51 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ferroglobe derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine Dividendenrendite von 8273,51 auf, was zu einer Differenz von -8273,51 Prozent zur Ferroglobe-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.