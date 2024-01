Ferroglobe Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferroglobe-Aktie zeigt einen Wert von 88 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 35,65, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Ferroglobe.

In Bezug auf die Dividende weist Ferroglobe im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 8342,36 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Ferroglobe haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Es wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ferroglobe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,04 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,33 USD liegt, was einer Abweichung von +25,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,52 USD) zeigt eine positive Abweichung von +14,67 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Ferroglobe-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.