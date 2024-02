Ferroglobe Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Die Ferroglobe-Aktie handelt derzeit bei 5,28 USD, was einem Abstand von -10,36 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,73 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ferroglobe. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität für Ferroglobe wird als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7,27, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 90 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.