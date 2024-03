Ferroamp Elektronik AB Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Ferroamp-RSI liegt bei 37,66, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 beträgt 36,79, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10,69 SEK für die Ferroamp-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,76 SEK, was einem Unterschied von +0,65 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft analysiert. Dieser beträgt aktuell 9,62 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+11,85 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine gute Bewertung. Insgesamt erhält Ferroamp also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ferroamp eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ferroamp daher eine gute Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ferroamp in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".