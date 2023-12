Ferroamp Elektronik AB Aktie: Keine Panik!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ferroamp wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird Ferroamp daher in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Ferroamp liegt der RSI7 bei 58,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert und resultiert ebenfalls in einer neutralen Einstufung für Ferroamp. Zusammen ergibt dies ein "neutral" Rating für Ferroamp in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ferroamp-Aktie sowohl in einem langfristigen als auch in einem kurzfristigen Trend einen schlechten Durchschnitt aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,61 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 6,49 SEK liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine Abweichung zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Ferroamp daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Ferroamp diskutiert. Dies führte zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.