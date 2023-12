Ferro-Alloy Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Ferro-alloy ist insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Bewertung der vergangenen beiden Wochen deutlich, die eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie darstellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferro-alloy-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 100, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,31, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ferro-alloy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 9,79 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 8 GBP weist einen Unterschied von -18,28 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigt diese negative Einschätzung mit einer Abweichung von -11,99 Prozent.

Insgesamt erhält die Ferro-alloy-Aktie somit eine negative Bewertung aus technischer Sicht.