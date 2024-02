Ferrexpo Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Ferrexpo intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ferrexpo, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ferrexpo weist mit einem Wert von 3,91 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in "Metalle und Bergbau", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 30,49, was einen Abstand von 87 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Ferrexpo in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Ferrexpo insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 157,5 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 78,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Summe erhält Ferrexpo daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.