Ferrexpo Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Ferrexpo hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -15,81 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ferrexpo im Branchenvergleich um -39,13 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,81 Prozent im letzten Jahr, und Ferrexpo lag 39,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ferrexpo liegt bei 6,63, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,6 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ferrexpo unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ferrexpo von 90,25 GBP mit +0,91 Prozent Entfernung vom GD200 (89,44 GBP) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 77,35 GBP, was auf ein "Gut"-Signal hinweist, da der Abstand +16,68 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Ferrexpo-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.