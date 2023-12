Ferrexpo Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrexpo liegt mit einem Wert von 3,17 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 37 für Metalle und Bergbau. Dies macht die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ferrexpo eine Performance von -54,94 Prozent, was eine Underperformance von -34,38 Prozent im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" darstellt. Im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -20,56 Prozent, wobei Ferrexpo 34,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich erhält Ferrexpo in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ferrexpo derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 92,43 GBP, während der Kurs der Aktie bei 72,65 GBP liegt, was einer Abweichung von -21,4 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich zu 76,32 GBP, was einer Abweichung von -4,81 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert war ebenfalls negativ. Basierend auf der Anleger-Stimmung erhält Ferrexpo daher eine "Schlecht"-Einstufung insgesamt.