Ferrexpo Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Ferrexpo diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Insgesamt wurde die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen, da sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ferrexpo beschäftigte.

Im Branchenvergleich hat Ferrexpo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,94 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -36,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite mit -36,28 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit erhält Ferrexpo ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Aktie von Ferrexpo als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,17 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 37,76 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Ferrexpo-Aktie gemischte Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 91,01 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 78,6 GBP deutlich darunter liegt (-13,64 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (76,38 GBP) hingegen nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,91 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Ferrexpo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.