Ferrexpo Aktie im Fokus: Erfolgsgeschichte oder trügerische Hoffnung?

Die Ferrexpo-Aktie erhielt in den letzten drei Monaten insgesamt keine Analystenbewertungen. In der Zusammenfassung ergibt sich jedoch eine “Gut” Einschätzung für die Aktie, basierend auf vergangenen Studien des letzten Monats. Während dieses Zeitraums wurden die Bewertungen der Analysten als “Gut”, “Neutral” und “Schlecht” kategorisiert. Das durchschnittliche Kursziel gemäß den Ratings beträgt 0,00 USD, was einem Abwärtspotential von -100% entspricht, wenn man den aktuellen Schlusskurs von 1,71 USD zugrunde legt. Die Empfehlung für Ferrexpo wird aus diesem Grund mit 0,00 USD angegeben. Insgesamt kann somit eine positive Einschätzung der Ferrexpo-Aktie gezogen werden.

Ferrexpo – eine Aktie mit hoher Dividendenrendite

Die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs ist ein wichtiger...