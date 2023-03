Ferrexpo Aktie im Fokus: Anlegerreaktionen und aktuelle Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Die technische Analyse bietet den Relative Strength Index (RSI), um den aktuellen Zustand eines Wertpapiers zu ermitteln. Dieser Indikator kann Auf- und Abwärtsbewegungen in Bezug auf die Zeit setzen. Wir evaluieren nun Ferrexpo anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI25, welcher einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet.

Für das kurzfristigere Rating auf Basis des RSI der letzten 7 Tage ergibt sich ein Wert von momentanen 53.59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ferrexpo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Infolgedessen bekommt sie eine “Neutral”-Wertung.

In Bezug auf den längerfristigen RSI25 liegt Ferrexpo ebenfalls im neutralen Bereich ohne Anzeichen für Überkauftheit oder Überverkauftheit. Somit wird das Wertpapier auch hier als “Neutral” klassifiziert.

Fazit: Ausgehend von beiden Bewertungen...