Ferrexpo Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Ferrexpo-Kurs wird am 03.09.2022, 02:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 151.5 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Stahl".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ferrexpo investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen Mehrertrag in Höhe von 7,45 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,67. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Ferrexpo zahlt die Börse 3,67 Euro. Dies sind 87 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27,53. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Ferrexpo mit einer Rendite von -55,29 Prozent mehr als 75 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,3 Prozent. Auch hier liegt Ferrexpo mit 74,59 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.