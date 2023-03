Ferrexpo Aktie: Beeindruckender Gewinnbericht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Im Vergleich zur Stahl-Industrie schüttet Ferrexpo derzeit höhere Dividenden aus, und zwar um beeindruckende 40.11 Prozentpunkte mehr (12.69 % statt 7.6 %).

Ferrexpo im RSI-Vergleich: Analyse und Bewertung

Die Ferrexpo-Aktie lässt sich mithilfe des Relative Strength Index (RSI) analysieren, einem technischen Indikator, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der RSI zeigt an, ob eine Aktie “überkauft” oder “überverkauft” ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für Ferrexpo: Der aktuelle Wert von 53,59 zeigt eine neutrale Bewertung an – das Wertpapier ist weder überkauft noch -verkauft. Ein Blick auf den RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum kurzfristigen RSI bewegt sich Ferrexpo auf Basis des 25-Tage-RSIs...