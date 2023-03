Ferrexpo Aktie im Aufwind: Eine positive Entwicklung zeichnet sich ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrexpo beträgt gegenwärtig 3,13 und liegt damit deutlich unter dem Durchschnittswert (-391,69 Prozent) der Branche. Im Vergleich dazu weist die Stahlbranche einen KGV-Wert von 15,39 auf.

Ferrexpo-Aktie aus charttechnischer Perspektive: Expertenbewertung und aktuelle Lage

Derzeit notiert die Ferrexpo-Aktie bei 1,71 USD und der gleitende Durchschnittskurs (GD) beträgt 1,69. Dies ergibt eine positive Abweichung zum GD200 von +0,91%, was zu einer “Neutral” Bewertung führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 bei 1,80 und damit -5,14% entfernt von dem aktuellen Aktienkurs. Daraus resultiert eine “Schlecht” Einschätzung.

Es ist zu sehen, dass die Ferrexpo-Aktie in den letzten Wochen an Wert verloren hat und ihre Schwäche im Vergleich zur folgenden gelisteten Kursentwicklung aufzeigt.

