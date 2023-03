Ferrexpo Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Trends am Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Im Bereich der technischen Analyse gibt es diverse Kennzahlen, um zu erkennen, ob ein Aktientitel momentan “übergekauft” oder “überverkauft” ist. Eines dieser Instrumente ist der Relative Strength Index (RSI), welcher die Kursbewegungen im Zeitverlauf in eine Relation setzt. Für Ferrexpo betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 53.59 Punkten, was bedeutet, dass dieses Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als neutral einzustufen ist. Auch beim Betrachten des RSI25 zeigt sich ein buchstäbliches Gleichgewicht: Mit einem Wert von 50.18 wird auch hier keinerlei Auffälligkeit in Bezug auf Über- oder Unterbewertung deutlich, weshalb das Wertpapier auch hier als neutral eingestuft wird.

Positive Kursentwicklung: Ein starkes Argument für Ferrexpo

Die Anlage in...