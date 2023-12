Ferretti Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Ferretti Spa wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Ferretti Spa-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 51,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Ferretti Spa notiert derzeit bei 24,85 HKD, was +4,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,84 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Ferretti Spa in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Ferretti Spa eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und das Sentiment und Buzz.