Ferretti Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Ferretti Spa derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,16 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (25,35 HKD) um +4,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 24,52 HKD, was einer Abweichung von +3,38 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ferretti Spa liegt der RSI7 aktuell bei 39,66 Punkten und der RSI25 bei 36,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Ferretti Spa war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zwar durchschnittlich ist, es aber kaum Änderungen in der Stimmungsrate gibt. Dadurch ergibt sich erneut eine "Neutral"-Bewertung für die Ferretti Spa.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ferretti Spa derzeit in verschiedenen Analysen mit "Neutral" bewertet wird.