Ferretti Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Hierbei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Ferretti Spa liegt bei 53,85 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 50,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) für Ferretti Spa liegt derzeit bei 23,96 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 24,75 HKD liegt und somit einen Abstand von +3,3 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 23,98 HKD, was einer Differenz von +3,21 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ferretti Spa lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung nur geringe Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ferretti Spa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von Ferretti Spa war kürzlich Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ferretti Spa. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".