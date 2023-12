Ferretti Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Anleger-Stimmung bei Ferretti Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In dieser Zeit wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, die Stimmung präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Ferretti Spa in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Ferretti Spa ergeben. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Die Ferretti Spa-Aktie erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ferretti Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,92 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 25 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,52 Prozent entspricht, wird dies ebenfalls als "Neutral" bewertet. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Ferretti Spa-Aktie daher aufgrund der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

