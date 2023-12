Ferretti Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Ferretti Spa hat der RSI einen Wert von 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 26,67, was ebenfalls zu einer guten Einstufung führt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Ferretti Spa liegt bei 23,89 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 24,8 HKD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 23,75 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Ferretti Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren erhält Ferretti Spa eine neutrale Einschätzung.