Ferretti Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Ferretti Spa-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,82 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 24,8 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 23,51 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,49 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ferretti Spa-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Ferretti Spa-Aktie einen RSI-Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 36,81 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Ferretti Spa-Aktie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes und der Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Daher erhält die Ferretti Spa-Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen der sozialen Medien. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index sowie das Sentiment und der Buzz, dass die Ferretti Spa-Aktie derzeit überwiegend neutral bewertet wird.