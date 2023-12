Ferratum Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Dividendenrendite von Multitude beträgt derzeit 4,41 Prozent, was 3,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Multitude zahlt. Dies ist 93 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen und keiner negativen Diskussion. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Multitude unterhalten, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Multitude im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,32 Prozent erzielt, was 4,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,65 Prozent, wobei Multitude aktuell 11,67 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.