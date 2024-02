Ferratum Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Multitude mit einer Rendite von 43,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um 38 Prozent überlegen ist. In der "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 3,85 Prozent, wobei Multitude mit 39,55 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Multitude-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 21,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI25 ist Multitude weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Multitude eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Multitude ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,6, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verbraucherfinanzierung) von 57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Multitude derzeit eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Multitude-Aktie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche eine "Schlecht"-Bewertung.