Ferratum Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Multitude betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 34,38 Punkte, was bedeutet, dass Multitude derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war Multitude in letzter Zeit in den Diskussionen, jedoch wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich jedoch insbesondere mit den negativen Themen rund um Multitude, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Multitude im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,02 Prozent erzielt, was 42,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 7,77 Prozent, wobei Multitude aktuell 48,25 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 4,99 und liegt damit um 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verbraucherfinanzierung) von 51. Aus heutiger Sicht ist die Aktie von Multitude also unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.