Ferratum Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Dividendenrendite von Multitude beträgt derzeit 4,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,38 Prozent zur Branche "Verbraucherfinanzierung". Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Multitude keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Multitude in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Multitude liegt bei 52,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,88, was auch auf diesem Niveau zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Multitude im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,32 Prozent erzielt, was 1,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 7,04 Prozent, wobei Multitude aktuell 7,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.