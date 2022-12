Ferrari World Abu Dhabi nimmt am 12. Januar 2023 Mission Ferrari in Betrieb

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Exklusive Probefahrten für Jahreskarteninhaber ab dem 5. Januar 2023Ferrari World Abu Dhabi bereitet sich darauf vor, die fesselndste Mega-Achterbahn der Welt, Mission Ferrari, am 12. Januar 2023 zu eröffnen. Diese neue Ergänzung wird das spannende Angebot des weltweit führenden Themenparks auf eine noch breitere Palette von Fahrgeschäften und Attraktionen erweitern, die von Ferrari inspiriert sind, sowohl für Erwachsene als auch für jüngere Besucher. Glückliche Jahreskarteninhaber kommen ab dem 5. Januar 2023 in den Genuss exklusiver Probefahrten, bevor die mit Spannung erwartete Mission Ferrari offiziell in Betrieb genommen wird. Die kontinuierliche Verbesserung des Besuchererlebnisses in Ferrari World Abu Dhabi wird durch jede neu hinzugefügte Attraktion aufs Neue bestätigt.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie auf:https://www.multivu.com/players/uk/9127151-ferrari-world-abu-dhabi-to-launch-mission-ferrari/Ein spektakuläres Abenteuer erwartet die Besucher an Bord von Mission Ferrari, einem brandneuen aufregenden, hochintensiven und multisensorischen 5D-Achterbahnerlebnis, das den ersten Sideways Drop der Welt für eine Achterbahn umfasst. Die Mega-Achterbahn der nächsten Generation kombiniert modernste Technologie mit atemberaubenden malerischen Show-Sets, einem aufregenden umgekehrten Loop und hochmodernen Spezialeffekten.Deana Taylor, Geschäftsführerin bei Ferrari World Abu Dhabi, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, der Welt die Mission Ferrari zu präsentieren. Fans freuen sich auf ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis mit einer Kombination aus immersiven Fahrmedien und einem aufregenden Achterbahnkurs, der sich von allen anderen in der Region unterscheidet. Die seit 12 Jahren bestehende Ferrari World Abu Dhabi ist nach wie vor bestrebt, das Besuchererlebnis durch die Einführung neuer Fahrgeschäfte und Attraktionen zu verbessern. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Gäste es ausprobieren und sich in unserem von Ferrari inspirierten Park unvergessliche Erinnerungen schaffen. "Die Ferrari World Abu Dhabi liegt auf der Insel Yas und bietet eine Vielzahl von familienfreundlichen Fahrgeschäften und Attraktionen. Sie liegt nur wenige Minuten entfernt von Yas Waterworld, dem weltweit ersten und einzigen Wasserpark im Emirati-Stil, Warner Bros. World™ Abu Dhabi, dem größten Indoor-Themenpark der Welt, und CLYMB™ Abu Dhabi, dem ultimativen Abenteuerzentrum der VAE.Um mehr über die bevorstehende Inbetriebnahme zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ferrariworldabudhabi.comInformationen zu Ferrari World Abu Dhabi:Ferrari World Abu Dhabi, der preisgekrönte von Ferrari inspirierte Themenpark, wurde im Jahr 2010 eröffnet. Der Themenpark feiert das Temperament der legendären Automarke und beheimatet zahlreiche aufregende Fahrgeschäfte, familienfreundliche Attraktionen, hochmoderne Simulatoren, Liveshows sowie beliebte saisonale Veranstaltungen und Festlichkeiten, die außergewöhnliche Darbietungen aus der ganzen Welt zusammenbringen. Ferrari World Abu Dhabi verfügt über die schnellste Achterbahn der Welt, die Formula Rossa, sowie die rekordbrechende Achterbahn Flying Aces.Im Jahr 2020 startete Ferrari World Abu Dhabi die brandneue „Roof Walk and Zip Line"-Erfahrung für Besucher, die auf der Suche nach einem aufregenden Abenteuer sind. Darüber hinaus begrüßte der Park die hochmoderne Family Zone. Die Family Zone wurde dazu entwickelt, Gäste aller Altersstufen zu unterhalten. Sie verfügt über vier Miniatur-Versionen der legendärsten, rekordbrechenden Fahrgeschäfte des Themenparks, die die ganze Familie genießen kann. Vor Kurzem vollendete der Park Mission Ferrari, die weltweit fesselndste Mega-Achterbahn für Besucher, die das ultimative, hochintensive und multisensorische 5D-Achterbahnerlebnis genießen möchten.Seit ihrer Eröffnung wurde die Ferrari World Abu Dhabi von mehreren führenden Branchenprämierungen gewürdigt und erhielt mehr als 45 Auszeichnungen. Zuletzt wurde der Park bei den International Travel Awards als „Middle East's Leading Theme Park 2022" und bei den World Travel Awards zum vierten Mal in Folge als „World's Leading Theme Park 2022" ausgezeichnet.Weitere Informationen finden Sie auf: www.ferrariworldabudhabi.comrriman@miral.aeMedienkontakt:Rabie RimanLeiter Öffentlichkeitsarbeit+97124930388rriman@miral.aeFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1972078/Ferrari_World_Abu_Dhabi.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1948668/Ferrari_World_Abu_Dhabi.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ferrari-world-abu-dhabi-nimmt-am-12-januar-2023-mission-ferrari-in-betrieb-301709709.htmlOriginal-Content von: Ferrari World Abu Dhabi, übermittelt durch news aktuell