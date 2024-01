Ferrari im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Ferrari-Aktie wird im Vergleich zu anderen Unternehmen der Automobilbranche als neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0,49 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. In Bezug auf den Aktienkurs hat Ferrari in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 28,71 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht wird die Ferrari-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 286,01 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 305,2 EUR lag, was eine Steigerung von 6,71 Prozent darstellt. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (-3,53 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien wird die Ferrari-Aktie als neutral bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,67 ähnlich ist wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

Insgesamt erhält die Ferrari-Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen, wobei sie in der Performance und technischen Analyse gut abschneidet, während sie in der Dividendenpolitik und fundamentalen Kriterien neutral bewertet wird.