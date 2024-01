Ferrari Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Der Aktienkurs von Ferrari hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ferrari damit 28,71 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt ebenfalls 0 Prozent, und Ferrari liegt aktuell 28,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +9,91 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ferrari-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 290,7 EUR mit dem aktuellen Kurs (319,5 EUR) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt der aktuelle Wert 322,6 EUR, was einer Abweichung von -0,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ermittelt drei Handelssignale, davon 2 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari liegt bei 57,67, ähnlich wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Damit wird die Aktie als "Neutral" bewertet und ist aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet im Vergleich zur Branche "Automobile".