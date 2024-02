Ferrari Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Ferrari: Eine neutrale Bewertung durch Redaktion

Die Dividendenrendite von Ferrari liegt mit 0,49 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,49 Prozent in der Automobilbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Hinblick auf Ferrari wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Bewertung als "schlecht" führte. Insgesamt ergibt sich für Ferrari in diesem Punkt die Einstufung: "schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigte die Diskussion in den sozialen Medien eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Ferrari in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "neutralen" Einschätzung durch die Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "gute" Richtung zeigte. Insgesamt erhält Ferrari von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "gutes" Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari beträgt aktuell 57, während vergleichbare Unternehmen aus der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Ferrari daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "neutrale" Einschätzung in dieser Kategorie.