Ferrari Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ferrari beträgt das aktuelle KGV 57, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Automobile"-Branche als hoch angesehen wird. Daher ist Ferrari aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Ferrari eine Rendite von 28,71 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu liegt die mittlere Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 0 Prozent. Diese positive Entwicklung führt dazu, dass die Aktie von Ferrari in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite für Ferrari beträgt 0,49 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,67 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Ferrari eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ferrari ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ferrari-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,9 und ein Wert für den RSI25 von 52,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Damit erhält die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators ein Gesamtranking von "Neutral".

