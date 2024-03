Ferrari Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die italienische Luxusautomobilmarke Ferrari hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben. Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt derzeit bei 0,49 Prozent. Dies bedeutet, dass Ferrari nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Ferrari daher als "neutral".

Ein weiterer wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für Ferrari in den letzten 7 Tagen liegt derzeit bei 4,41 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 27,11 eine ähnliche Situation. Aus diesem Grund erhält die Ferrari-Aktie in Bezug auf den RSI ein "gutes" Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Ferrari mit einem aktuellen KGV von 57,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Auch in diesem Bereich wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Ferrari in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,71 Prozent erzielt hat, was eine klare Outperformance im Vergleich zur "Automobile"-Branche und zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor darstellt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ferrari in dieser Kategorie ebenfalls ein "gutes" Rating.