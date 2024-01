Ferrari Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Ferrari schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobilindustrie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,49 % aus, was 0,49 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Ferrari eine Performance von 28,71 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Automobilbranche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Ferrari 28,71 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ferrari ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ferrari eingestellt waren. Es gab 13 positive und einen negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ferrari daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ferrari von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ferrari-Aktie hat einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (65,45) zeigt, dass Ferrari auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ferrari.