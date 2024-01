Ferrari Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ferrari ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ferrari mit 0,49 Prozent nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Automobilbranche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari liegt mit 57,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferrari-Aktie beträgt aktuell 54 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 52,42 nicht überkauft oder überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine "Neutral"-Bewertung für Ferrari.