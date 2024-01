Ferrari Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ferrari war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ferrari eine positive Bewertung. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Ferrari von der Redaktion eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ferrari-Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Ferrari eine negative Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Ferrari-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,71 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Ferrari nur gering war. Jedoch hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Ferrari gemäß der verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung für die Anlegerstimmung, eine negative Bewertung basierend auf dem RSI und eine positive Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ebenfalls eine überwiegend positive Entwicklung.