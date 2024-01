Ferrari Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Ferrari hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Automobilbranche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +28,71 Prozent für Ferrari. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter lag Ferrari mit einer Rendite von 28,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ferrari ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Ferrari stark zurückgegangen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Ferrari.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ferrari, mit 13 positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale generierten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Ferrari von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ferrari auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,49 % aus, was 0,49 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrwerts im Vergleich zur Branchenmitte.

Ferrari kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ferrari jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ferrari-Analyse.

Ferrari: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...