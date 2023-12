Ferrari Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Ferrari: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die italienische Luxusautomarke Ferrari verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie vom Redaktionsteam neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein volatiler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Ferrari ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,67 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist größtenteils positiv gegenüber Ferrari, mit acht positiven und sechs negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv. Aus der Stimmungsanalyse ergibt sich daher eine positive Einschätzung ("Gut") für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Ferrari-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,71 Prozent erzielt, was 28,71 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung ("Gut") auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich, dass Ferrari solide in Bezug auf Dividendenrendite, fundamentale Kriterien, Anlegerstimmung und Branchenvergleich abschneidet.