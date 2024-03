Ferrari Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Ferrari-Aktie zeigt sich charttechnisch betrachtet als vielversprechend. Mit einem aktuellen Kurs von 386,5 EUR liegt sie 24,83 Prozent über dem GD200 (309,61 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 350,19 EUR liegt, zeigt sich mit einem Abstand von +10,37 Prozent ein positives Signal. Die Kombination aus diesen beiden Werten führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Aktienkurses.

Die Anlegerstimmung bezüglich Ferrari ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien überwiegend positiv. Trotz vereinzelter negativer Themen in den Diskussionen der letzten Tage wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 2 positive Signale, was zu einer neutralen Gesamtempfehlung führt.

Im Branchenvergleich erzielt die Ferrari-Aktie eine Rendite von 28,71 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Rendite mit 28,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Ferrari-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57 auf, was sie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Automobile" positioniert. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt sich die Ferrari-Aktie sowohl charttechnisch als auch in der Anlegerstimmung und im Branchenvergleich als vielversprechend, wobei fundamentale Kriterien eine neutrale Einschätzung liefern.