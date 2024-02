Ferrari Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Stimmung und Diskussion über die Ferrari-Aktie haben sich in den letzten Wochen laut einer Analyse deutlich eingetrübt. Die Aktie wird daher als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

In der technischen Analyse erhält die Ferrari-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +21,28 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +11,05 Prozent aufweist.

Die Dividendenrendite für Ferrari beträgt 0,49 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferrari-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Ferrari überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Ferrari-Aktie daher gemäß der Analyse ein gemischtes Rating, wobei die Stimmung und Diskussionen eine negative Tendenz aufweisen, während die technische Analyse und Dividendenpolitik gemischte Bewertungen erhalten.