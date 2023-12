Ferrari Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Ferrari: Aktuelle Analyse zeigt neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien

Die aktuelle Analyse zeigt, dass Ferrari mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 57,67 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überbewertet noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Anleger-Stimmung bei Ferrari insgesamt neutral

Die Anleger-Stimmung bei Ferrari in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen jedoch vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 9 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: "Gut"-Rating für Ferrari

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ferrari momentan überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Sentiment und Buzz: Neutrale Stimmungsänderung und weniger Beachtung

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für Ferrari aufgrund fundamentaler Kriterien und Anleger-Stimmung, sowie ein "Gut"-Rating für den Relative Strength Index und ein "Schlecht"-Rating für die Diskussionsintensität.

